Caixa da Oi engorda R$ 861 milhões com pagamento da Highline

A empresa depositou R$ 861,75 milhões pela compra das torres da Oi. A venda da infraestrutura foi concretizada em novembro do ano passado, por R$ 1,06 bilhão. A Highline tem interesse no leilão do 5G e em fazer parcerias com os ISPs.

A Oi comunicou ao mercado que recebeu da Highline doBrasil, empresa de rede que comprou as torres, R$ 861.758.307,20 (oitocentos e sessenta e um milhões setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sete reais e vinte centavos) em dinheiro vivo. O valor de venda da infraestrutura foi de R$ 1.077.197.884,00 (um bilhão, setenta e sete milhões, cento e noventa e sete mil e oitocentos e oitenta e quatro reais).

O saldo remanescente será pago após “as apurações e ajustes usuais a este tipo de operação”, informou a Oi em fato relevante divulgado ontem, 30.

Conforme a operadora, ” a conclusão da operação representa a implementação de mais uma etapa do Plano de Recuperação Judicial e do Plano Estratégico de Transformação da Oi, visando assegurar à companhia maior flexibilidade e eficiência financeiras e sustentabilidade de longo prazo, com o seu reposicionamento no mercado e sua conversão na maior provedora de infraestrutura de telecomunicações do país”.