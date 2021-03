Caiu lucro do Serpro em 2020

O Serpro fechou 2020 com lucro líquido de RS 462,1 milhões, sendo 5,1% a menos que no ano anterior, apesar das dificuldades. A receita líquida foi de R$ 2,7 bilhões, apenas 4,3% menor que a registrada em 2019. O governo deixou de pagar à estatal R$ 477,5 milhões.

Segundo o Serpro, as reduções no orçamento, que chegaram a R$ 285,8 milhões tiveram o impacto reduzido pelo aumento de clientes privados, que renderam R$ 128,4 milhões no ano passado. A margem Ebitda ficou em 18,9%, dois pontos percentuais a menos que a do ano anterior.

A estatal reportou investimentos da ordem de R$ 169,7 milhões em novas tecnologias, montante 43% maior que no exercício anterior. Para 2021, o planejamento prevê a contratação de novos funcionários e a conclusão do projeto de identidade nacional.