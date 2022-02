Caio Castelliano é o novo secretário de gestão do Ministério da Economia

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Castelliano supervisionará contratações de todos os órgãos públicos da administração federal, com a organização das compras unificadas

O advogado da União Caio Castelliano de Vasconcelos é o novo titular da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 3. O novo secretário assume o cargo após a saída de Cristiano Heckert, em janeiro, eleito diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe).

No Ministério da Economia, a expectativa é que uma das atividades de Castelliano seja supervisionar as contratações de todos os órgãos públicos da administração federal, com a organização das compras unificadas.

Bacharel em Direito e em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Castelliano é doutor e mestre em Administração pela Universidade de Brasília (UnB), na área de concentração Gestão Pública e Políticas Públicas, tendo sido visiting scholar na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, Estados Unidos, de 2018 a 2019.

Na Advocacia-Geral da União (AGU), foi professor da Escola da AGU e diretor de Gestão Estratégica, responsável pela execução de atividades relacionadas às estruturas organizacionais do órgão e às atividades de governança, planejamento estratégico, projetos institucionais e indicadores de desempenho.

Atuou ainda no desenvolvimento e utilização do Sistema AGU de Inteligência Jurídica (Sapiens). Castelliano também já ocupou o cargo de assessor especial na Casa Civil da Presidência da República em 2018, onde coordenou a criação de uma nova ferramenta estruturante no governo federal, o Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (Sinc).

Heckert, que também é servidor de carreira, ficou três anos na Secretaria de Gestão do ministério. No seu comando, a secretaria liderou projetos como o novo decreto de pregão eletrônico e vários projetos de transformação digital, em parceria com a Secretaria de Governo Digital. Ele substitui o auditor fiscal da RFB/ME Ricardo Pena.

Com informações do Ministério da Economia

