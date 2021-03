Cade recebe pedido de Claro, TIM e Vivo para análise da venda da Oi Móvel

Claro, Vivo e TIM deram entrada com o pedido de anuência junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a aquisição do controle acionário da Oi Móvel. O ato de concentração foi publicado hoje,30, pelo Cade sob o título “Edital 149”. Já há um processo da Algar Telecom na agência anti-trust, que deu entrada durante o anúncio da venda para as três operadoras. Mas, agora, com o início da tramitação do processo já com o acordo de compra formalizado, é aberto o prazo para o pleito de novas entidades e empresas ingressarem na ação.

Na semana passada, as três operadoras e a Oi, que está vendendo o ativo, ingressaram na Anatel com o pedido de anuência prévia da operação. Na modelagem apresentada pelas empresas, foram criadas três Sociedades de Propósito Específico (SPEs), sob controle da Oi – que representam cada integrante dos proponentes. Tudo o que está sendo vendido – as frequências, a base de clientes e demais ativos da operação móvel – será transferido para cada SPE.