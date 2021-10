Cade pede mais 3 meses para analisar a compra da Oi Móvel

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Pedido de prorrogação da Superintendência-Geral do órgão pode estender a decisão para fevereiro de 2022

CADE Crédito: Jefferson-Rudy-Agência SenadoA Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu, na tarde de terça-feira, 26, mais prazo para analisar a operação de compra da Oi Móvel pela vivo TIM, Claro e Vivo. Se a solicitação for aprovada pelo tribunal do conselho, a decisão passará de 18 de novembro deste ano para fevereiro de 2022

PUBLICIDADE

O requerimento (Despacho SG Nº 1582/2021) de prorrogação de 90 dias foi feito pelo superintendente-geral interino do órgão, Diogo Thomson de Andrade, que declarou o caso complexo e determinou a realização de diligências adicionais “para mitigar riscos concorrenciais decorrentes do negócio”.

Vale lembrar que foram aceitos pelo Cade como terceiros interessados no processo a Algar Telecom, a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (TelComp), a Associação Neo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Sercomtel.

A Oi Móvel foi vendida pela operadora em recuperação judicial para a aliança formada por Telefônica, dona da marca Vivo, TIM Brasil e Claro.