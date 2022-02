Cade libera a compra de torres do grupo Torresur pela IHS

Com a aquisição da SP5, especializada na oferta de infraestrutura para redes móveis então do grupo Torresur, IHS passa a contar no Brasil com sete mil torres

O conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra, pela IHS Brasil, da totalidade das quotas representativas de 100% do capital social da SP5 (São Paulo Cinco Locação de Torres), pertencentes ao Grupo TorreSur e detida, em última instância, pelo fundo Providence Equity Partners VI International.

A Superintendência-Geral do órgão antitruste, considerando que as estimativas de market share conjuntas das empresas nos mercados horizontalmente sobrepostos situam-se abaixo de 20%, concluiu que a operação não acarreta prejuízos ao ambiente concorrencial.

Ao todo, a IHS adquiriu 2,1 mil torres da SP5 (Torresur) por US$ 350 milhões (R$ 1,7 bilhão). Com a compra, os investidores do Grupo IHS, que incluem, entre outros, o Grupo Wendel, empresa de investimentos de origem francesa, que investe em empresas por todo o mundo, passam a contar com sete mil torres no Brasil.

Em novembro de 2021, a IHS informou a aquisição de 51% do capital social da FiberCo Soluções de Infraestrutura, operadora da TIM. A FiberCo atua no mercado de atacado e fornece conexão de última milha e serviços de transporte, sobretudo a operadoras de SCM (banda larga). A unidade de rede neutra já foi rebatizada: recebeu o nome de I-Systems.

