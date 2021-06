Cade confirma compra da Linx pela Stone

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições e em definitivo a aquisição da Linx pela Stone em sessão ordinária desta quarta-feira, 16. A aquisição por R$ 6,8 bilhões, já tinha sido aprovada pelo Cade em 19 de março, no entanto, em 7 de abril, o parecer foi objeto de recurso pela Adyen, Banco Safra e Cielo, alegando que a atuação conjunta das empresas poderia ferir a concorrência no mercado.

PUBLICIDADE

Os conselheiros seguiram o entendimento da Superintendência-Geral do Cade (SG) votando por unanimidade a autorização da compra. O relator do processo, conselheiro Sérgio Ravagnani, registrou em seu voto que “a operação está situada em um ecossistema permeado por grandes conglomerados financeiros com alta capacidade de contestação de eventuais práticas tendentes a provocar fechamento”, afirmou.

Leia a íntegra da notícia em Digital Money Inform