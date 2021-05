Cade aprova sem restrição a compra do Bling pela Locaweb

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Com a operação, a Locaweb entra no mercado de gestão online para pequenos negócios

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra do sistema de gestão online Bling pela Locaweb, empresa que atua no mercado de hospedagem de sites, serviços de internet e computação em nuvem. O valor da operação divulgada na imprensa foi de R$ 524,3 milhões.

Segundo as empresas, a operação proporcionará para a Locaweb mais um elemento na oferta de ecossistemas de soluções tecnológicas, além de representar a sua entrada no importante mercado de sistemas de gestão para pequenos negócios. A compra resulta em uma sobreposição horizontal mínima no segmento de software ERP (Enterprise Resource Planning), uma plataforma de software que contêm aplicativos os quais gerenciam o melhor uso dos recursos da empresa, como empregados, ativos e finanças, em seu processo produtivo.

O Bling pertencia ao FIP Criatec II e três acionistas, Antônio Nodari e Irmãos Zynger, que optaram pela liquidação de investimento, alegando que os desafios impostos pela competição adicionam incerteza à atividade operacional no futuro de médio prazo.

A Superintendência-Geral do Cade concluiu que a operação não acarreta prejuízos ao ambiente concorrencial, encaixando-se na hipótese de rito sumário previsto nas normas da autarquia, em função da baixa participação de mercado com sobreposição horizontal e baixa participação de mercado com integração vertical.