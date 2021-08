Cade aprova compra do controle da MGM pela Amazon

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrição, a compra de controle da MGM pela Amazon, via aquisição da totalidade de seu capital social. A operação foi anunciada em maio deste ano por US$ 8,45 bilhões (R$ 45 bilhões).

Para a Amazon, de acordo com a avaliação da empresa, a operação irá viabilizar um aumento na qualidade, no volume e diversidade geral de conteúdo audiovisual disponível no Prime Video, atraindo novos usuários para o serviço e aumentando o engajamento dos clientes. Para a MGM, a aquisição fornecerá escala e capital para a expansão de suas atividades de produção e maior aproveitamento do potencial criativo de seu catálogo.

De acordo com o parecer da Superintendência-Geral do órgão antitruste, as estimativas de market share conjunto das empresas em todos os mercados horizontalmente sobrepostos e verticalmente integrados situam-se abaixo de 20% e 30%, respectivamente. Nesse sentido, conclui-se que a operação não acarreta prejuízos ao ambiente concorrencial.