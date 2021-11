Cade aprova compra de torres da Globo pela IHS

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra pela IHS Brasil de 17 torres da Globo. Na mesma operação, a San Gimignano, adquiriu 16 imóveis do grupo de comunicação brasileiro, onde parte das torres está instalada. O acordo ainda prevê a utilização não exclusiva das torres de telecomunicações, entre IHS e Globo, para que a última continue utilizando a infraestrutura.

De acordo com o parecer da Superintendência-Geral do Cade, a aquisição resultará em sobreposição horizontal no mercado de construção, gestão e operação de infraestrutura de telecomunicação, uma vez que o Grupo IHS atua nesse mercado e a operação envolve a aquisição de infraestruturas de telecomunicação (torres). Mas a participação das empresas envolvidas não chega a 20%, o que afasta prejuízos ao ambiente concorrencial.

Para o Grupo Globo, a Operação é uma oportunidade de desinvestimento de ativos, proporcionando a redução de custos com uma atividade secundária ao negócio principal.

