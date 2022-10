Cade aprova compra de prédio da Oi por empreendedoras

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrição, a compra de imóvel da Oi pelo REC X, Performance e SIG Empreendimentos. A venda está condicionada a alienação do edifício pela Anatel.

O prédio é um empreendimento comercial localizado no Leblon, um bairro tradicionalmente considerado como parte da Zona Sul do município do Rio de Janeiro/RJ. Após a operação, o edifício passará por um processo de retrofit e será destinado exclusivamente para locação comercial.

As partes informaram que o pedido de anuência prévia para desvinculação do prédio da relação de bens relacionados com a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) ainda está pendente na agência reguladora.

O valor da venda do imóvel da Oi não foi revelado pelo Cade.

Dívidas

A Oi ainda passa por processo de recuperação judicial e todo dinheiro que entra serve para pagar credores. A Oi tinha em 2016 dívida de R$ 65 bilhões. Ao todo, quitou pagamentos com 35.372 credores.

Entre os quais, a Oi renegociou a dívida que tinha com a Anatel, de R$ 20,23 bilhões, resultando em corte de 54,99% do montante, para pouco mais de R$ 14,2 bilhões. “A documentação recebida e examinada pelo AJ comprova o cumprimento da obrigação pelo Grupo Oi”, ressalta o AJ Wald, administrador judicial da Oi.

O escritório também confirmou o pagamento integral da dívida da companhia com o BNDES. O saldo de R$ 4,64 bilhões foi quitado com dinheiro obtido da venda da Oi Móvel.

Aos fornecedores, a Oi pagou R$ 2,4 bilhões. Dos cerca de 65 mil credores, pouco menos de 59 mil tinham a receber até R$ 50 mil. A empresa foi autorizada a renegociar individualmente cada valor. Conseguiu chegar a 31.220 acordos, totalizando o pagamento de R$ 640 milhões.

