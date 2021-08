Cade aprova compra da data center da Globo pelo Grupo Piemonte

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra de data center da Globo, localizado no Rio de Janeiro, pela empresa Drammen, do Grupo Piemonte. O valor não foi revelado, mas o grupo investidor adquiriu, no ano passado, data centers da Oi localizados em Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Brasília, por R$ 425 milhões.

Apesar das aquisições recentes do Grupo Piemonte no Brasil, a participação da companhia no mercado de data center fica abaixo de 20% e pode aumentar a oferta desse serviço no país, uma vez que o ativo da Globo era usado cativamente.

Segundo a Superintendência-Geral do Cade, haveria apenas a hipótese de concentração por capacidade no mercado de data centers, mas que gera um efeito de abertura e aumento de oferta ao mercado como um todo. Assim, aprovou a operação de forma sumária, ou seja, não precisa passar pelo plenário do órgão antitruste.