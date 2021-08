Cade aprova associação da B3 e Totvs em empresa de software

Para o órgão antitruste, a operação não ocasionaria possibilidade de fechamento de mercado em função da baixa participação do Banco B3 no mercado de custódia

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela B3 de 37,5% do capital social total e votante da TFS Soluções em Software, subsidiária do Grupo Totvs. Para a empresa provedora de infraestrutura para os mercados financeiro e de capitais, a operação é uma oportunidade de fortalecer o relacionamento da B3 com o segmento de custodiantes. Enquanto para Totvs a venda representa a ampliação da capacidade de investimentos em soluções inovadoras da TFS por meio da união de esforços com um parceiro estratégico que possui expertise no mercado financeiro.

Segundo a Superintendência-Geral do Cade, apesar de resultar em integração vertical, a operação não ocasionaria possibilidade de fechamento de mercado, sendo incapaz de resultar em preocupações concorrenciais. A integração se verifica entre os mercados de custódia e de softwares ERM, mas é irrisória devido, sobretudo, à participação do Banco B3 no mercado de custódia ser de apenas 0,08%.

PUBLICIDADE

De acordo com a análise da SG, a baixa relevância do Banco B3 em um dos mercados verticalmente relacionados é suficiente para afastar riscos de eventuais fechamentos de mercado à montante ou à jusante, além disso, o controle da empresa permaneceria com a Totvs. Por essa razão, opinou pela aprovação da operação sem restrições e em rito sumário, isto é, sem necessidade de análise no tribunal do órgão antitruste.