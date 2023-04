Cade aprova aporte adicional de recursos na Americanet

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrição, o investimento adicional na Americanet pelo Warburg Pincus LLC, gestor de private equity com sede nos Estados Unidos e que já detém 99,9% das ações da companhia. A operação se dará por meio de um aumento de seu capital social com a subsequente emissão de novas ações a serem subscritas, em parte pelo FIP WP e, em parte, por Invest Special, ambos atualmente acionistas da Holding.

A justificativa para a operação é de se tratar de uma boa oportunidade para o FIP WP consolidar seus investimentos no setor de telecomunicações. Para a Americanet, a operação consiste em uma boa oportunidade de obter recursos financeiros para novos investimentos em seus negócios.

A operação foi notificada apenas no Brasil, e não está sujeita à aprovação de outros órgãos reguladores.

Em seu parecer, a Superintendência-Geral do Cade afirma que nem o FIP WP, nem os demais fundos de private equity geridos pela Warburg Pincus LLC, possuem outra investida que atue em serviços de telefonia fixa comutada (STFC), serviços de comunicação multimídia (SCM) e serviço móvel pessoal (SMP); serviços de provedores e internet (processamento eletrônico de dados em geral e de hospedagem de sistemas e websites na internet; comercialização de aparelhos de telecomunicações) e prestação de serviços de reparação, manutenção e montagem de equipamentos eletrônicos e serviços de data center no Brasil.

“Assim, tem-se que a operação não resulta em qualquer reforço de sobreposição horizontal ou relação vertical entre as atividades da Americanet e de WP XII, não demandando-se, deste modo, uma análise mais aprofundada dos mercados de atuação da empresa”, ressalta o órgão antitruste. O investimento foi aprovado sem restrição.

A Americanet é uma empresa que atua por meio da prestação de determinados serviços de telecomunicações, incluindo serviços de telefonia fixa comutada (STFC), serviços de comunicação multimídia (SCM) e serviço móvel pessoal (SMP) (telefonia celular, incluindo banda larga móvel) por meio de operação de rede móvel virtual de terceiros (MVNO), tendo atividades no Brasil nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, e Distrito Federal].O foco da atuação da Americanet está no segmento “Business to Business”, atendendo principalmente a empresas de pequeno e médio porte.