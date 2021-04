Cabify deixa de operar no Brasil em junho

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A espanhola Cabify vai encerrar seus negócios no Brasil. A empresa opera aqui aplicativo de mesmo nome de transporte de passageiro, rival de Uber e 99. Em mensagem publicada hoje, 23, no Twitter, afirma que terminará os negócios no país em 14 de junho.

Depois de tantos anos nos movendo, no próximo dia 14 de junho deixaremos de operar no Brasil. Obrigado por tudo, e mesmo que não os levamos mais de Cabify, os levaremos para sempre no 💜. Nos vemos nos países onde ainda operamos o serviço. pic.twitter.com/tKH6WNALgP PUBLICIDADE — Cabify Brasil (@cabifybrasil) April 23, 2021

O encerramento se dará apenas no Brasil. A empresa segue operando em outros países. Na América Latina, está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, México, Peru e Uruguai. No mundo, tem 33 milhões de clientes cadastrados e 400 mil motoristas habilitados a usar sua plataforma.

Em nota, a empresa diz que o foco da Cabify é a rentabilidade, e a atuação no país não estava trazendo os resultados esperados. “O mercado brasileiro ainda é muito afetado pela grave situação sanitária do país e pela crise sócio-econômica local causada pela COVID. Este contexto dificulta a criação de valor e tem levado a empresa a parar sua operação no Brasil”, afirma em nota.

Segundo a empresa, todas as cidades da América Latina e da Espanha onde está presente “mostram bons índices de recuperação em comparação com o nível de atividade anterior à pandemia”. Em média, conta, a demanda global de viagens se recuperou em 75% até o final de 2020. Em alguns mercados, 100% da demanda foi reativada durante os primeiros meses de 2021. Mas não cita quais mercados são estes.