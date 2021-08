C6 Bank lança app para investimento personalizado

O C6 Bank anuncia hoje,20, o lançamento do C6 TechInvest, serviço que auxilia o cliente a diversificar seus investimentos de forma personalizada, por meio de tecnologia. Sem o intermédio de consultores ou conflito de interesses, o serviço é voltado para todos os perfis de investidores, que podem criar uma carteira customizada conforme às suas necessidades, com ativos do Brasil e do exterior, de renda fixa a metais preciosos.

O serviço foi pensado para atender desde os investidores que sabem investir até os que estão em fase de aprendizado e buscam conhecer produtos de investimento mais rentáveis que a poupança, por exemplo.

