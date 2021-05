C6 Bank aposta nos recebíveis de cartão para clientes PJ

Com a resolução 4734 do Banco Central, que entrará em vigor em junho, as empresas poderão conceder acesso à sua agenda de recebíveis para os bancos de sua preferência.

A grande aposta do C6 para para o segmento empresarial de Pessoa Jurídica (PJ), Micro Empreendedor Individual (MEIs) e Pequenas e Médias Empresas (PMEs) conta com a resolução 4734 do Banco Central, que trata dos recebíveis de cartão e entrará em vigor no próximo dia 7 de junho.

A resolução determina que qualquer instituição financeira poderá ter acesso à agenda de recebíveis, mediante consentimento do cliente empresarial, e utilizar esses recursos para conceder crédito. Isso aumentará o limite e a aprovação das empresas, que poderão utilizar os recebíveis como garantia.

Leia mais no Digital Money Inform, que estará completo no ar a partir de amanhã, 19 de maio.

PUBLICIDADE