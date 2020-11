C6 Bank abre mais de 800 mil contas para usuários TIM em três meses

O C6 Bank alcançou a marca de 800 mil contas abertas para usuários TIM em setembro, cerca de três meses após o lançamento da parceria estratégica com a operadora. Em julho, as companhias anunciaram a primeira oferta conjunta, voltada principalmente para o plano TIM Controle, na qual o cliente ganha bônus de internet ao abrir conta corrente e ao pagar a fatura no app da fintech.

A expansão da base de clientes TIM fez crescer também a participação da operadora nas recargas feitas via app do banco. No terceiro trimestre do ano, 55% do total das recargas de celular pré-pago foram de usuários TIM.

As empresas planejam expandir ainda mais a parceria nos próximos meses, somando novas combinações de serviços ao portfólio de vantagens criado para o cliente de ambas as instituições. No quarto trimestre, as empresas devem anunciar uma oferta que combina o plano pós-pago TIM Black Família com serviços financeiros do banco.

Na última conferência dos resultados da operadora, realizada nesta semana, o CEO da TIM, Pietro Labriola, avisou que a operadora deverá se tornar sócia de fato do C6 Bank. Essa possibilidade estava prevista no contrato da parceria, condicionadas a metas que, ao que tudo indica, serão alcançadas até o final do ano.

O C6 Bank alcançou a marca de 3 milhões de contas abertas em setembro de 2020. O banco não cobra taxas por produtos básicos, como manutenção de conta corrente, saques e transferências. A fintech está baseada em São Paulo e integra o grupo C6 Holding, do qual fazem parte também as empresas PayGo, Som.us e IDEA9. Juntas, as companhias somam mais de 1.200 funcionários. (Com assessoria de imprensa)