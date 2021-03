Bureaus de Crédito indicam ex-Googler para o Conselho de Proteção de Dados

Marcel Leonardi foi indicado para ocupar uma das duas vagas destinadas a entidades empresariais relacionadas à tratamento de dados. O advogado faz parte do Conar e do InternetLab

A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) indicou o advogado Marcel Leonardi para representar a entidade no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. A indicação responde ao edital de convocação, publicado em fevereiro deste ano, para a composição do Conselho. Leonardi integra a lista tríplice destinada ao preenchimento de duas vagas do setor empresarial relacionada à área de tratamento de dados pessoais.

Para embasar sua representação no Conselho, a ANBC argumenta que possui relacionamento com outras entidades setoriais ligadas ao crédito. Além disso, Elias Sfeir, presidente da ANBC, destaca a promoção de ações voltadas à prevenção do superendividamento com base na inteligência de dados. Ele ainda salienta o reconhecimento do Cadastro Positivo como exemplo de aplicação da LGPD no tratamento de dados para um propósito específico.

PUBLICIDADE

Marcel Leonardi tem atuado como consultor da ANBC e de suas associadas nos temas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. O advogado é mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Direito pela Berkeley Law.

Conselheiro de Ética do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) desde setembro de 2020, Leonardi leciona na Fundação Getúlio Vargas (FGV Law) disciplinas voltadas para proteção de dados e direito digital. Desde 2005, é membro do Conselho Consultivo do InternetLab. Entre 2011 e 2018 foi responsáveio pela área de políticas públicas e relações governamentais do Google no Brasil. (Com assessoria de imprensa)