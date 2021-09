BTG Pactual lança fundo de investimento em semicondutores

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O BTG Pactual Asset Management lançou hoje, 9, um fundo de semicondutores para investidores que desejam diversificar seu portfólio. O Reference Semicondutores FIM replica o índice PHLX Semiconductor (SOX).

O fundo de estratégia multimercado tem gestão e administração da BTG Pactual Asset e distribuição exclusiva pelo BTG Pactual digital. O investimento mínimo é a partir de R$ 100, com taxa zero de performance e 0,25% ao ano de administração, com liquidez D+1/D+4.

Listado na Nasdaq, o SOX é um dos índice do subsetor mais conhecido. No ano passado, o SOX teve valorização superior a 54%, a frente do desempenho da própria bolsa americana, que teve alta de 49%.

O sócio e head de renda variável da BTG Pactual Asset, Will Landers, destaca que os semicondutores estão presentes em diversos aparelhos. “Investir em um ativo com essa demanda e valor agregado, e ainda atrelado a um mercado consolidado como o americano, pode ser uma excelente alternativa para quem busca fundos diferenciados”, afirmou. (Com assessoria de imprensa)