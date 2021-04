BTG e Oi prorrogam negociação pela InfraCo para até o dia 9

A Oi e o BTG divulgaram hoje, dia 6, comunicado ao mercado informando que o acordo de exclusividade para que seja fechada a venda do controle da InfraCo – a empresa de rede de fibra óptica da concessionária – será prorrogado até o dia 09 de abril, às 10 horas. Conforme o último comunicado, a efetivação do acordo teria que ter sido firmada ontem, dia 05 de abril, o que não ocorreu.

A Oi e o BTG divulgaram hoje, dia 6, comunicado ao mercado informando que o acordo de exclusividade para que seja fechada a venda do controle da InfraCo – a empresa de rede de fibra óptica da concessionária – será prorrogado até o dia 09 de abril, às 10 horas. Conforme o último comunicado, a efetivação do acordo teria que ter sido firmada ontem, dia 05 de abril, o que não ocorreu.

Esta é a segunda prorrogação da negociação. O contrato deveria ter sido fechado em 6 de março, mas já havia a previsão de prorrogação por mais 30 dias, à época.

PUBLICIDADE

Conforme o comunicado de hoje, garantir segurança e celeridade às tratativas em curso entre as partes e permitir que os termos e condições dos documentos e anexos relativos à oferta vinculante para aquisição parcial da UPI InfraCo (a “Oferta”) possam continuar a ser negociados.

“Caso sejam satisfatoriamente finalizadas as negociações das condições e documentos entre as partes, a Oi terá condições de garantir às Proponentes o direito de cobrir (“right to top”) outras propostas recebidas no processo competitivo de alienação parcial da UPI InfraCo” , informa a nota da concessionária.

Em 4 de fevereiro, a Oi informava ao mercado que entrava em negociações exclusivas com o Fip Economia Real, o fundo gerido pelo banco, e que poderia se tornar um stalking horse, aquele que tem preferência na aquisição, quando da realização do leilão, podendo cobrir qualquer oferta concorrente.