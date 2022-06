BTG assume gestão da V.tal e confirma Amos Genish como CEO

O banco BTG Pactual assumiu na última semana o controle da V.tal e já Amos Genish como Presidente Executivo do Conselho de Administração. Ele terá inicialmente, também, a função de CEO. A indicação já era esperada no mercado.

Executivo conhecido no setor, Amos Genish fundou a GVT no Paraná, vendida em 2015 para o Grupo Telefônica por 4,663 bilhões de euros. Foi CEO da Telefônica Brasil, depois trabalhou na francesa Vivendi depois da Telecom Italia. Agora, volta a comandar uma tele brasileira, dessa vez de atacado, especializada em redes neutras.

A V.tal foi criada a partir do processo de separação estrutural dos ativos de fibra óptica da Oi e teve a conclusão do processo de transferência de participação de controle para a GlobeNet e os fundos de investimento do BTG Pactual, que assumem a responsabilidade pela gestão.

A Oi passa a ser um cliente relevante e acionista minoritário, porém sem qualquer participação na gestão direta da companhia e com as mesmas condições comerciais dos demais clientes.

O modelo de negócio da V.tal consiste no compartilhamento da sua rede neutra para operadoras e provedores de internet, de todos os tamanhos e regiões, além de fazer o transporte de dados entre as redes de acesso 5G.

O executivo Amos Genish assume em um momento de consolidação do modelo de negócio e definição de estratégias da empresa. A V.tal tem um plano ambicioso de investimento para expansão da infraestrutura de fibra ótica e aumento da capacidade de transporte de dados de sua rede em todas as regiões do país, com aporte previsto de R$ 30 bilhões até 2025.

“A V.tal possui dois grandes diferenciais competitivos: sua extensa rede neutra de fibra ótica de cerca de 400 mil quilômetros, presente em mais de 2.300 cidades do país, para atuar como infraestrutura de conectividade para o mercado de atacado e o seu posicionamento único de rede neutra fim a fim para FTTH, presente em todas as regiões do Brasil, com cobertura já disponível para contratação em mais de 16 milhões de endereços (home passed). Vamos investir para dobrar nossa cobertura de FTTH chegando a 34 milhões de endereços em 4 anos e alavancar os negócios das operadoras e dos provedores, ofertando uma internet de alta qualidade e contribuindo com a digitalização mais rápida de toda a sociedade”, afirma Amos Genish, novo Presidente do Conselho de Administração e CEO da V.tal.

A diretoria executiva da V.tal será composta por 11 áreas, que serão lideradas pelos executivos:

Pedro Arakawa (Negócios de Infra para Varejo)

Bento Louro (Negócios de Wholesale)

José Cláudio Gonçalves “Naval” (Novos Negócios & Inovação)

Marcelo Souza (Operações)

Cícero Olivieri (Engenharia)

Sandro Simas (Tecnologia)

José Miguel Vilela (Finanças)

Eduardo Silveira (Estratégia)

Marcelo Del Vigna (Jurídico)

Maria Cláudia Cunha (Governança, Risco e Compliance)

Anna Karla Ribeiro (Pessoas & Cultura)

Rede neutra sem interferência da Oi

Para garantir a neutralidade da sua operação, a V.tal terá um Comitê de Neutralidade, que se reportará ao Conselho de Administração e será composto por três membros independentes. Suas competências serão resguardar o caráter confidencial de informações comerciais sobre os clientes e propor diretrizes estratégicas para a governança corporativa em assuntos relacionados à neutralidade das operações, além de acompanhar a adoção de práticas comerciais e operacionais neutras e não-discriminatórias seguindo as normas e regulações da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Com a conclusão do processo de venda e transferência de controle para a GlobeNet e os fundos de investimento do BTG Pactual, a V.tal também inicia o processo de incorporação da GlobeNet, que acontecerá em alguns meses. A V.tal será a detentora da parcela dos ativos que compõe os cabos submarinos e data centers da empresa, além de se tornar a controladora das subsidiárias internacionais em outros países.

A V.tal emprega mais de 3 mil colaboradores diretos em todo o Brasil e tem sede em São Paulo, no bairro da Vila Olímpia. A empresa também possui escritório no Rio de Janeiro e tem planos de expansão para ter bases em outras capitais do país.

