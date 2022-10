Broadband Forum aponta novas especificações de transporte

O Broadband Forum, organização que reúne indústrias de telecomunicações, divulgou, nesta quarta-feira, 5, duas novas especificações de transporte 5G que ajudam a dar suporte a aplicações que exigem demais da rede.

São elas: 5G Transport Architecture and Requirements (TR-521) e Mobile – Transport Network Slice Instance Management Interfaces (MMI) (TR-522).

Segundo o grupo, as arquiteturas recém-lançadas oferecem aos provedores de serviços a estrutura necessária para sustentar redes de transporte de alto desempenho, as quais podem alimentar aplicativos 5G “exigentes”.

O TR-521, em resumo, fornece recomendações de arquitetura e equipamentos capazes de servir de redes de transporte adequadas para dar suporte à rede de acesso de rádio móvel (RAN) 5G. Isso porque uma rede de transporte dessa tecnologia, ao interconectar com uma RAN 5G, fornece conectividade à rede móvel 5G.

O Broadband Forum destaca que diversas tecnologias podem ser implantadas para dar suporte ao uso do 5G na rede de transporte, citando, entre elas, Ethernet, Ethernet VPN, IEEE 802, ITU -T SG15 e IETF.

A respeito do TR-522, a organização endereçou interfaces de gerenciamento de porções de rede de transporte.

Na prática, o fatiamento de ponta a ponta deve facilitar o funcionamento de várias redes independentes sobre uma plataforma de estrutura física. No entanto, é preciso que o sistema de gerenciamento 3GPP esteja alinhado ao da rede de transporte correspondente, de modo a garantir que os níveis de desempenho, funcionalidade e conectividade almejados possam ser, de fato, atingidos.

“Essas redes de transporte devem estar preparadas para suportar o grande número de casos de uso e serviços que podem ser realizados com o 5G, com recursos que incluem maior capacidade, desempenho aprimorado e alta confiabilidade”, afirma David Sinicrope, diretor da área de Acesso e Transporte de Arquitetura do Broadband Forum, em nota.

A organização também frisa que o 5G não pode funcionar sem o suporte de uma rede de transporte competente.

