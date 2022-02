Brisanet vai instalar rede 5G em Jaboatão dos Guararapes

A Brisanet firmou acordo técnico com a prefeitura de Jaboatão a fim de antecipar a chegada da 5G. Até lá, a empresa vai passar fibra óptica por todas as ruas da cidade.

A Brisanet firmou um acordo de cooperação técnica com a cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE) para uso de tecnologia 5G. Pelo acordo, a operadora se compromete a analisar a implantação da nova rede móvel na cidade. Para preparar terreno à chegada da nova tecnologia, a empresa também se comprometeu a espalhar fibra óptica por todas as ruas do município de 700 mil habitantes.

O prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, e o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, formalizaram o acordo ontem, segunda-feira, 21, durante uma reunião na sede da prefeitura de Jaboatão.

A rede de fibra óptica, no prazo de 60 dias, estará distribuída em todas as ruas, garantindo a estrutura necessária para atender os órgãos públicos e a população com internet fixa e, em 2023, implementar o 5G.

Pelo cronograma da Anatel, porém, cidades que não sejam as capitais e tenham população de 500 mil habitantes ou superior, receberão o 5G SA na frequência de 3,5 GHz a partir de 2025. Mas a empresa comprou também a faixa de 2,3 GHz, que pode ser utilizada desde já para uso da tecnologia.

Na reunião, Anderson e Roberto também trataram sobre o início dos estudos para a implantação do videomonitoramento do Parque da Cidade e da Nova Orla.

Em novembro do ano passado, Jaboatão se adequou à lei federal que dispõe sobre medidas para estimular o desenvolvimento da infraestrutura de redes de telecomunicações. No mesmo mês, a Brisanet participou do leilão do 5G realizado pelo Ministério das Telecomunicações e pela Anatel. Na ocasião, a empresa arrematou os lotes nas frequências 3,5GHz e 2,3GHz no Nordeste e 3,5GHz no Centro-Oeste, ficando, assim, responsável pela implantação da tecnologia nessas regiões.

A empresa cearense é, atualmente, a maior Prestadora de Pequeno Porte do Brasil (PPP) e oferece os serviços de internet banda larga, telefonia fixa e móvel, TV por assinatura e streaming de música.

“Jaboatão se preparou com antecedência e, antes mesmo do leilão da Anatel ser realizado, nós já tínhamos a legislação pronta para termos o 5G. Agora, estamos à frente novamente, em tempo recorde, fazendo essa parceria com uma empresa que tem experiência no mercado para garantir 100% de acesso à internet 5G. E ainda temos o diferencial de que, também, levaremos a tecnologia para a zona rural do município”, ressaltou o prefeito Anderson Ferreira.

O CEO da Brisanet, Roberto Nogueira, disse que “o acordo de cooperação possibilita a análise técnica de implantação da tecnologia 5G em todo o município de Jaboatão. Com isso, mesmo os bairros mais distantes e as zonas rurais estarão sendo incluídos tecnologicamente e socialmente”, acrescentou.

No acordo de cooperação técnica, a Prefeitura disponibilizará informações sobre as bases legais do Plano Diretor, do licenciamento e da fiscalização ambiental e urbana. Também apresentará o Sistema de Licenciamento Integrado, o Licenciamento de Infraestrutura de Telecomunicações, cadastro de imóveis, logradouros e espaços públicos onde a rede 5G poderá ser instalada.

Com base nessas informações, a Brisanet apresentará o plano de investimentos em infraestrutura de telecomunicações e propostas de parcerias para investimentos em áreas e prédios públicos. Outra cláusula do contrato é apoiar a cidade de Jaboatão na identificação de soluções tecnológicas para melhorar o serviço público. (Com assessoria de imprensa)

