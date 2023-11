A Brisanet planeja expandir consideravelmente a sua área de cobertura 5G no nordeste em 2024. A operadora trabalha com o plano de ativar o sinal de quinta geração móvel em uma área total de 9 milhões a 10 milhões de habitantes, de modo que termine o ano que vem com cobertura para pelo menos 14 milhões de pessoas.

Até o momento, a empresa ativou a rede móvel em 24 cidades, que, somadas, contam com cerca de 1 milhão de habitantes. A expectativa é de que chegue a 40 municípios até o fim deste ano, incluindo Fortaleza, abrangendo uma área de cobertura de 4 milhões de habitantes.

Por enquanto, as vendas de chips 5G acontecem de forma controlada, como uma espécie de experimentação com os primeiros clientes. Os planos devem ser comercializados de forma ampla a partir do início do ano que vem. Nesse ínterim, a Brisanet trabalha para pôr em funcionamento um sistema de billing (faturamento eletrônico) e na homologação da sua rede junto a fabricantes de smartphones – saiba mais abaixo.

Para 2024, a empresa projeta investir R$ 550 milhões na rede móvel. Até aqui, já desembolsou R$ 381 milhões com as operações de quinta geração, sendo R$ 102 milhões neste ano e R$ 279 milhões no ano passado. O montante destinado ao 5G em 2023 deve somar, ao fim do ano, R$ 200 milhões.

“No 5G, diminuímos um pouco o investimento no segundo semestre de 2023 em função do processo de homologação, que atrasou um pouco. A venda de forma efetiva vai começar praticamente na transição do ano”, afirmou José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, em conferência a respeito dos resultados do terceiro trimestre, período em que o lucro da empresa subiu 44% na comparação anual.

Segundo ele, os testes da companhia já mostraram que a conexão tem funcionado adequadamente em ambientes internos e externos. Além disso, a empresa tem investido em torres que também fornecem sinal 4G de alta qualidade.

“Em 2024, essa rede construída vai trazer um resultado bem promissor e, em meados do ano, o mercado não vai ter dúvida do sucesso da Brisanet em 5G”, assegurou o executivo.

Compromissos do edital e Centro-Oeste

No nordeste, conforme o edital do leilão do 5G, a Brisanet tem o compromisso de ativar a rede de quinta geração móvel em 1.437 cidades com menos de 30 mil habitantes. A obrigação deve ser cumprida no período de 2026 a 2029. No entanto, a empresa trabalha com a possibilidade de realizar todas as ativações antes de 2026.

“A Brisanet não está olhando o compromisso como um peso. Estamos pensando no payback [tempo de retorno do investimento]”, indicou Nogueira. “Abaixo de 30 mil habitantes, para a Brisanet é negócio e aponta para um payback menor do que na capital”, complementou.

Além disso, o CEO da operadora nordestina destacou que a ativação no Centro-Oeste, região para a qual também adquiriu licença para o 5G, deve começar antes do compromisso previsto (2026).

“Vamos ter uma estrutura e um modelo de rápida expansão com parceiros regionais que detêm a infraestrutura. Já estamos desenhando [a operação] e mapeando as redes existentes”, disse Nogueira.

Homologação de dispositivos

Na conferência com analistas, o CEO da Brisanet relatou que o lançamento comercial do 5G da Brisanet atrasou em relação à previsão original em função do processo de reconhecimento da rede por smartphones. Isso porque os fabricantes precisam integrar o software da operadora aos aparelhos, por meio de atualizações.

A empresa tem trabalhado há quase seis meses na homologação da sua rede junto aos fabricantes de celulares. Sem essa atualização, o sinal da operadora não é captado pelo dispositivo móvel.

“No próximo ano, estaremos com 70% dos celulares ‘falando’ com a rede da Brisanet”, informou Nogueira