Brisanet tem nota mais alta de satisfação dos consumidores de banda larga

Vivo tem nota mais alta no pós-pago, enquanto Claro tem no pré-pago e na TV paga, e a Unifique, no STFC.

No relatório contendo os índices de satisfação do consumidor brasileiro com os serviços de telecomunicações, alguns detalhes mostram a transformação recente do mercado. Operadoras regionais conseguiram algumas das notas mais altas atribuídas pelos clientes à qualidade do serviço e atendimento. Brisanet.

Foi o caso da.Brisanet, com forte presença no.Nordeste. A empresa que atingiu a mais alta pontuação no índice de satisfação do consumidor em banda larga fixa elaborado pela.Anatel e divulgado ontem, 8.

Conforme o relatório, que pode ser lido aqui na íntegra, a.Brisanet teve três das cinco notas mais altas, que foram definidas por estado. Na Paraíba foi registrada a maior satisfação com a banda larga da empresa, que recebeu nota de 8,12. No top 5 das melhores notas em banda larga fixa da.Anatel aparecem também.Vivo e.Unifique.

O relatório tem ainda rankings de telefonia móvel pós-paga, pré-paga,.TV e telefonia fixa. No top 5 do celular pós-pago, a.Vivo registrou maiores notas, também nos estados da.Paraíba e do.Rio Grande do Norte, locais onde a população está mais satisfeita com as telecomunicações. A.Claro aparece com notas elevadas na. Paraíba, no Piauí e em.Alagoas.

No pré-pago, vê-se o domínio da.Claro, com quatro das cinco maiores notas, nos estados de.Amapá, Alagoas, Maranhão e.Ceará. A.TIM teve nota mais altar no.Acre.

Na telefonia fixa, vemos notas mais altas por parte de operadoras regionais. Unifique registrou a maior pontuação, seguida por Algar. Mas TIM e.Claro também figuram no ranking. Veja abaixo:

Por fim, a.Anatel também fez um ranking das notas mais altas na TV paga. Aqui, a Claro predominou. Oi e Vivo também registraram altas notas.