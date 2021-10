Brisanet tem 5,42% do capital adquirido por fundo de Luis Stuhlberger

O Verde Asset Management, antigo Credit Suisse Hedging Griffo, comprou 5,42% do capital social da operadora nordestina Brisanet. A informação é da operadora, que divulgou comunicado enviado pelo fundo a fim de cumprir obrigação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de sinalização de concentração de ações acima de 5%.

A participação representa 24.351.500 de ações ordinárias emitidas pela Brisanet, compradas à vista no mercado. O Verde, fundado pelo investidor Luis Stuhlberger em 1997, informou que o aumento reflete apenas estratégia de investimento e que não foi celebrado qualquer acordo ou contrato que regule o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.

O fundo declarou também que não pretende alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Brisanet e que poderá “avaliar a oportunidade e conveniência do exercício ao direito de eleição de conselheiro

fiscal e/ou de administração em separado, nos termos da Lei 6.404/76”.

A operadora abriu o capital no meio do ano. Com a iniciativa, passou a ter estrutura de capital distribuída da seguinte forma: 33% das ações nas mãos do fundador José Roberto Nogueira. Paulo Estevam da Silva, João Paulo Estevam e Jordão Estevam Nogueira têm, cada um, outros 7,9%. Investidores institucionais possuem 22%, enquanto 21,4% está no “free float” da B3, conforme dados do começo de outubro divulgados pela companhia.