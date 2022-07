Brisanet reduz investimentos em FTTH

Empresa reduzirá em cerca de 1 milhão o número de HP (home passed) de acordo com estimativa feita há seis meses e pretende fechar o ano com 6,5 milhões de casas passadas.

A Brisanet vai diminuir os investimentos em FTTH ( fibra óptica até a residência), segundo divulgou hoje,15, a performance da empresa no mês de junho, quando conquistou mais 26 mil clientes totalizando 134 mil novos assinantes no semestre. Reforçou que está diminuindo os investimentos em FTTH (Fiber to the Home) diante do aumento da taxa de juros e da inflação de Capex, com elevação do valor unitário por cliente em quase 20% nos últimos 12 meses.

A previsão da empresa, agora, é de chegar ao final do ano com fibra na frente de 6,5 milhões de domicílios o que, comparada à estimativa feita há seis meses representa a redução de quase 1 milhão de HPs (home passed), ou mais de 20% sobre o crescimento anualizado do quarto trimestre de 2021.

PUBLICIDADE

Segundo a empresa, essa redução dos investimentos tem como propósito a manutenção da estrutura de capital adequada durante “o período mais desafiador” da economia somado ao início dos investimentos em 5G. A companhia tem a estimativa de chegar ao final do ano com base superior a 1,1 milhão de clientes. Mas considera que o cenário econômico brasileiro e mundial de inflação e restrições de oferta, se intensificados, podem afetar a previsão.

O FTTH da Brisanet continua avançando nas capitais e regiões metropolitanas, com market share entre 55% e 65% em Natal, Maceió e João Pessoa, e próximo a 15% em Fortaleza, onde a área horizontal foi concluída no início do ano e a área vertical está sendo feita sob demanda. Em Teresina e Aracaju, onde a companhia iniciou as operações no segundo semestre de 2021, o market share já está próximo a 10% (números de abril-22).

Por meio da Agility Telecom, a Brisanet fornece serviço a mais 211 mil clientes em 5 estados do Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas – com 95 franqueados, passando em frente de mais de 953 mil domicílios. A Agility Telecom também está passando por mudanças, com ajustes em alguns parceiros e no seu crescimento, à espera do início da operação do 5G pela Companhia e do alinhamento de novos investimentos à capacidade financeira dos franqueados

PUBLICIDADE