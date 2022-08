Brisanet prevê receita expressiva com 5G no 1º semestre de 2023

CEO diz que empresa está preparada para realizar uma operação com a nova tecnologia, e que, “no Natal deste ano ou início do ano que vem, já estará madura, com a rede construída”

O 5G dará receita expressiva à Brisanet no primeiro semestre de 2023. É o que prevê a empresa, segundo seus executivos disseram em call realizada para anunciar e comentar os resultados do segundo trimestre de 2022, nesta segunda, 15.

“Um investimento, no primeiro ano, não gera receita. É a partir do segundo ano que isso acontece. O que foi investido em 2021 ainda nem começou a gerar lucro para nós”, disse Roberto Nogueira, CEO da Brisanet. Ele e Luciana Ferreira, diretora de Relações com Investidores, anunciaram um investimento de R$ 50 milhões no 5G, no segundo semestre de 2022.

Segundo Nogueira, a Brisanet está preparada para realizar uma operação com 5G, que “não será tradicional, igual às outras”. A expectativa? “No Natal deste ano ou início do ano que vem a Brisanet já estará madura, com a rede construída. A partir do primeiro semestre de 2023 já haverá receita expressiva desse projeto inicial, desse projeto piloto.”

Os executivos apontaram o foco do investimento. “No Nordeste, as grandes operadoras não compraram a faixa de 2,3 GHz, que nós adquirimos e que é uma faixa que está livre. É uma janela de oportunidades”, falou Nogueira. A Brisanet foi a única a apresentar proposta para essa faixa na região.

“Estamos habilitando metade em 4G, metade em 5G. A meu ver, a população das classes A, B, e C+ pode ser atendida com fibra e 5G. Já para as classes C-, D e E, o 5G atende plenamente”, disse ele.

Luciana Ferreira acrescentou que vê para o segundo semestre de 2022 “um cenário mais positivo, com redução dos preços de combustíveis e energia elétrica”.

No mês passado, o Conselho de Administração da Brisanet autorizou a emissão de R$ 300 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ação. A operação será conduzida pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A data de emissão dos papeis será no próximo dia 25 de agosto.

