Brisanet precifica IPO no piso e arrecada R$ 1,25 bilhão

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da provedora de serviços de internet Brisanet (BRIT3), com sede no Ceará, saiu a R$ 13,92 por papel, ou seja, no piso, segundo informações publicadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O preço estimado de ação ia até R$ 17,26. A estreia no Novo Mercado da B3 está marcada para esta quinta-feira, 29.

A reserva de ações da Brisanet conseguiu captar o montante de R$ 1,25 bilhão. O valor ficou próximo aos R$ 1,5 bilhão que a empresa espera atrair com a abertura de capital. Todos os recursos serão usados para expandir sua rede própria e aportar capital na Agility.

A oferta consistirá na distribuição pública de 89,7 milhões de novas ações. A quantidade de papeis inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total, o equivalente a 13,4 milhões ações ordinárias. A oferta será apenas primária, o que significa que nenhum dos sócios irá negociar ações próprias antes do IPO.

A Brisanet, é a maior do país entre os provedores independentes de internet de fibra óptica com mais de 700 mil clientes, opera em 96 cidades no Nordeste, além de sua controlada Agility Telecom, que atende 251 municípios na região na condição de franquia.

Criada há 22 anos, a Brisanet afirma ter mais de 14,4 mil quilômetros de infraestrutura de backbone, atendendo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.