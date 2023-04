Brisanet inicia testes da rede móvel em dois estados do Nordeste

A Brisanet, provedora de internet fixa do Nordeste, começou os testes de sua rede móvel em Pereiro (CE), São Miguel (RN) e Pau dos Ferros (RN). Os testes antecedem o lançamento comercial do serviço móvel da operadora. Conforme José Roberto Nogueira, CEO da companhia, avisou em março, a empresa vai lançar planos 4G e 5G em junho.

Os testes são exclusivos para clientes Brisanet Fibra e possuem pré-requisitos para a participação. A empresa oferece dados móveis por 6 meses para quem tiver interesse em testar o produto, sem programas de fidelidade ou custos.

Para ter acesso ao chip da Brisanet, o cliente precisa ter idade mínima de 18 anos, residir na zona urbana das cidades onde o sinal está ativo e ter um celular compatível com a tecnologia 4G. A ativação é realizada em menos de 15 minutos nas lojas físicas da empresa.

De acordo Nogueira, o objetivo dos testes é encontrar um modelo de mercado para a comercialização da rede móvel, principalmente da tecnologia 5G, com preço competitivo e qualidade ímpar.

“Dentro de alguns anos, queremos figurar entre as principais empresas de telefonia móvel do país, para isso, estamos estruturando toda nossa rede e fazendo com que a entrega dos nossos serviços estejam sempre em nível de excelência”, afirma.

Ao todo, a Brisanet projeta investir R$ 700 milhões em sua infraestrutura durante o ano de 2023, a expectativa é obter um retorno para esses investimentos nos próximos cinco anos.

A Brisanet foi uma das vencedoras do leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em novembro de 2021, quando arrematou lotes das faixas de 3,5 GHz e de 2,3 GHz – usadas prioritariamente para o 5G e o 4G. Em 2021, a empresa obteve recursos da oferta de ações na bolsa (IPO, na sigla em inglês) suficientes para os investimentos do projeto 5G.

Dados operacionais

Na semana passada, a Brisanet divulgou os dados operacionais de março. A companhia terminou o mês com 1,16 milhão de clientes nos 9 estados do Nordeste e 6,5 milhões de homes passed (casas aptas a assinar seus serviços de fibra). A rede óptica da empresa está presente em 155 cidades.

Em março, houve adição de 112,8 mil HPs. “A Companhia vem desacelerando desde meados de 2022 os investimentos em FTTH, visando a manutenção de estrutura de capital adequada durante período mais desafiador da economia e de mercado somado ao início dos investimentos na implantação do 5G”, avisou em comunicado.

O crescimento orgânico da base de clientes em março foi de 22,5 mil. “A expectativa para o restante de 2023 é de manter o crescimento nesse ritmo mensal”, acrescenta. A expectativa é chegar ao final de 2023 com 7,1 milhões de HPs e 1,3 milhões de assinantes.

Além disso, por meio da Agility Telecom, a Brisanet fornece serviço a mais de 209 mil clientes em 5 estados do Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas – com 83 franqueados, passando em frente de quase 950 mil domicílios. Considerando as duas bases, o Grupo Brisanet atende a quase 1,4 milhão de clientes em todo o Nordeste.