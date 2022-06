Brisanet ganha 108 mil clientes em 2022 e chega a 951 mil assinantes

A Brisanet conseguiu, de janeiro a maio de 2022, mais 108 mil clientes, e agora chega a 951 mil assinantes. A empresa mantém uma média de 20 mil novos contratos por mês e expandiu para 26 cidades somente neste ano. Os números estão no relatório mensal da telecom para os investidores.

A empresa encerrou o mês de maio atendendo a 951.317 clientes em 9 Estados do nordeste. O crescimento orgânico da base de clientes em maio foi de 18 mil, o que fez a companhia totalizar 108 mil clientes nos 5 primeiros meses do ano.

A Brisanet atende hoje 146 cidades, sendo que 26 foram adicionadas entre janeiro e maio. A estimativa da empresa é que a base de clientes ultrapasse 1,1 milhão até o final de 2022.

Avanço

Segundo a Brisanet, o crescimento está diretamente ligado à expansão da infraestrutura da companhia, assim como ao número de colaboradores. A empresa aumentou em 50% o número de colaboradores nos últimos 2 anos.

De acordo com o resultado da Pesquisa de Satisfação da Anatel divulgado em março, a Brisanet liderou ao obter as 3 maiores notas estaduais do Brasil. Ainda segundo dados da Anatel, a empresa é líder de banda larga fixa no nordeste desde dezembro de 2021. A telecom apresenta market share de 32% em fibra na região. Os dados são de março de 2022.

A telecom mantém o avanço nas capitais e regiões metropolitanas, com market share em fibra entre 55% e 65% em Natal, Maceió e João Pessoa, e próximo de 15% em Fortaleza. Em Teresina e Aracajú, cidades onde a Brisanet entrou no segundo semestre de 2021, o market share já está próximo a 10%. Os números são de março de 2022.

Em abril deste ano, a Brisanet anunciou que vai investir R$ 600 milhões – R$ 300 milhões na infraestrutura de rede de fibra óptica, R$ 225 milhões para a expansão da base de clientes e R$ 75 milhões para a manutenção da base de clientes – em 2022, e que a maior parte desse valor será com recursos próprios.

