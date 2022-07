Brisanet fecha parceria com Netflix

Com o acordo, ISP oferece combos com mais velocidade para favorecer audiência do streaming

A Brisanet fechou parceria com a Netflix para oferecer o serviço de streaming a seus assinantes dentro de combos e com pagamento único. Esse acordo também ajuda a consolidar a marca do ISP em sua área de atuação.

Os planos com o serviço permitem aumentar a velocidade da banda larga fixa para assistir ao streaming. O cliente pode ganhar mais 200Mb de velocidade no combo de 300Mb; mais 130Mb no de 70Mb e mais 100Mb em todos os outros planos. O cliente também pagará a Netflix na mesma fatura da operadora, via boleto.

“Temos hoje quase um milhão de assinantes e percebemos que cada vez mais as pessoas consomem streamings de filmes e séries. Ao ofertar planos combinados buscamos fornecer entretenimento e melhorar ainda mais a experiência dos nossos usuários”, afirma o sócio-diretor comercial da empresa, Jordão Estevam,

A parceria da Brisanet gerou uma campanha de divulgação regionalizada voltada para o público da operadora. Partindo do conceito “Grandes histórias pedem conexões incríveis”, a divulgação foca no jeito nordestino de consumir e falar sobre os conteúdos da Netflix, trabalhando linguagem e gírias locais.

A Brisanet

Com 23 anos de mercado, a Brisanet é sediada na cidade de Pereiro (CE) e atua como provedora de internet via fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel. Segundo dados divulgados pela Anatel, a Brisanet é líder em market share de banda larga fixa na região Nordeste. A companhia de telecom nordestina atende em 146 cidades nos nove estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), totalizando 951 mil assinantes com uma infraestrutura de rede firmada em seu próprio cinturão digital de fibra óptica. Em julho de 2021 a Brisanet estreou na B3. A empresa arrematou três lotes regionais de espectro de 3,5 GHz (Nordeste e Centro-Oeste) e 2,3 GHz (Nordeste) no leilão do 5G da Anatel.

