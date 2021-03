Brisanet faz parceria com Facebook para conectar áreas remotas do Nordeste

Em parceria com o Facebook, a Brisanet levará conectividade sem fio a áreas remotas do Nordeste do Brasil. O Magma é uma solução de core de rede móvel de código aberto, flexível e escalável da rede social , que visa reduzir custos e melhorar o acesso à conectividade em áreas sem infraestrutura.

A Brisanet é a primeira operadora a usar o Magma em uma implantação comercial em grande escala. Para iniciar o projeto, o CEO da Brisanet, Roberto Nogueira, adquiriu 400 torres de celular com o objetivo de atender 40 mil clientes rurais em 2021.

“Estamos avançando com o propósito inicial da empresa, disseminando conhecimento pela internet, conectando pessoas em pequenas cidades, vilas, bairros e áreas rurais há cerca de 22 anos”, disse Nogueira. “Desde a sua fundação, temos atendido à crescente demanda por conectar regiões sem cobertura no interior do Nordeste.”

“Estamos orgulhosos da parceria com a Brisanet para reduzir a exclusão digital nesta importante área do Brasil”, disse Tarcísio Ribeiro, Diretor de Desenvolvimento de Negócios Internacionais e Parcerias com Operadoras da América Latina do Facebook Connectivity. “Essas áreas no Nordeste são muito desafiadoras e caras para cobrir, mas o Magma permite que operadoras como a Brisanet atendam a população com boa qualidade de serviço e de uma forma mais eficiente em custos.”(Com assessoria de imprensa)