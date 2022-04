Brisanet chega a mais 8 cidades, mas inflação é desafio

Brasil registrou em março a maior inflação mensal (IPCA) desde 1994, o que impacta o poder de consumo do brasileiro mesmo com o Auxílio Brasil.

A operadora nordestina Brisanet ampliou sua cobertura em março com a ativação da rede de fibra óptica em mais 8 cidades. Dessa forma, a empresa adicionou 220 mil homes passed (casas que podem assinar seus serviços) a sua rede.

No primeiro trimestre do ano, a Brisanet fez infraestrutura em 19 cidades. Dessa forma, já chegou à metade da meta de seu plano de expansão para 2022. Entre as novas cidades está Recife (PE). Ainda este ano o grupo chegará a Salvador (BA). Em 2023, vai levar a rede a São Luiz (MA), terminando a expansão nas capitais do Nordeste.

PUBLICIDADE

Os clientes próprios da Brisanet somam 909.475. A quantidade de HPs está em 5,1 milhão. Ao todo, a companhia cobre 139 cidades.

Por meio da Agility Telecom, a Brisanet fornece serviço a mais 202 mil clientes em 5 estados do Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas – com 98 franqueados, passando em frente de mais de 900 mil domicílios.

O crescimento de clientes em março foi de 2,9% em relação a fevereiro. A companhia atraiu no mês 25,66 mil novos assinantes. Dessa forma, o Grupo Brisanet (Brisanet + Agility) agora atende a mais de 1,1 milhão de clientes em sete estados do NE.

Desafios da economia

Diz a empresa que o crescimento daqui em diante será mais comedido que em relação aos anos anteriores. “A expectativa para 2022 é que as adições cresçam de forma gradativa à medida que as cidades recém-ativadas vão ficando mais maduras”, afirma em comunicado ao mercado.

A empresa aponta desafios em relação ao consumidor. Explica que a demanda por seus produtos depende do preço e do poder de compra. São, portanto, sensíveis à inflação.

A Brisanet diz que a liberação do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) pelo Governo ajudou o consumidor. Mas veio uma nova “onda” de alta dos preços na economia, provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Lembra que “o IPCA de março foi de 1,6%, o maior nível mensal desde 1994”.

PUBLICIDADE