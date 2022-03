A Brisanet aumenta base de clientes em fevereiro. Acrescentou 19,7 mil clientes em fevereiro. Ao todo, foram 883,8 clientes atendidos e distribuídos em sete estados da região Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Piauí, Sergipe -, passando em frente de 4,9 milhões de domicílios em 131 cidades de oito estados da região – incluindo o Maranhão.

De acordo com o relatório da empresa, esse aumento da base de clientes é orgânico e corresponde a uma adição líquida de 5%. A expectativa para 2022 é que as adições cresçam de forma gradativa à medida que as cidades recém-ativadas vão ficando mais maduras. O take up (ocupação de portas) histórico é de 30% após 18 meses.

A queda no take up é normal se considerarmos que os HPs são liberados em blocos e que a ativação dos clientes tem um comportamento em curva, acelerando mais quando a cidade está toda entregue. Além disso, atrasos de fornecedores – notadamente veículos – prejudicaram o planejamento das entregas de infraestrutura, o que afetou também o planejamento comercial de entrada nas cidades novas. Somado a isso, o cenário brasileiro de recessão e de inflação elevada impactou notadamente no 2S21, o poder de compra das classes C, D e E, que são, por enquanto, o maior público da companhia.

Crescimento

É importante destacar que apesar do crescimento ter sido menos acelerado do que o esperado, a Brisanet continua avançando nas capitais e regiões metropolitanas, com Market share em fibra entre 55% e 65% em Natal, Maceió e João Pessoa, e acima de 15% em Fortaleza, onde devemos terminar a área horizontal ainda no 1S22. Em Teresina e Aracajú, onde a Companhia entrou no segundo semestre de 2021, o Market share já está próximo a 10% (números de Jan-22). Desde dezembro de 2021, segundo dados divulgados pela Anatel, a Brisanet é líder de banda larga fixa na região Nordeste, apesar da presença relevante em apenas 5 dos 9 estados (onde apresenta Market share de 30%).

Por meio da Agility Telecom, a Brisanet fornece serviço a mais 199 mil clientes, em 5 estados do Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas – com 98 franqueados, passando em frente de mais de 880 mil domicílios. Considerando as duas bases, o Grupo Brisanet atende a quase 1,1 milhão de clientes em sete estados do Nordeste, com 39% de market-share em fibra (Jan 22) nos 5 estados onde está presente há mais de seis meses.

Com informações da Brisanet

