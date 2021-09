Brisanet ativa rede de fibra óptica em mais 9 cidades

A Brisanet, companhia nordestina focada em operações de internet por fibra óptica, ativou sua rede de fibra óptica (FTTH) em mais nove cidades: Teresina (PI), Altos (PI), Picos (PI), Eusébio (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Paraipaba (CE), Aracajú (SE) e Cabo de Santo Agostinho (PE).

PUBLICIDADE

A expansão acelerada da empresa, que realizou este ano um bem-sucedido IPO, também leva o grupo a ampliar as contratações. A companhia anunciou hoje, 21, a abertura de mais de 600 vagas de empregos a serem preenchidas durante o mês de setembro.

Atualmente, a empresa conta com mais de sete mil empregados. Somente em 2021, a empresa contratou três mil profissionais. O crescente número de contratações está diretamente ligado à ampliação e qualidade dos serviços prestados pela Companhia.

As vagas estão distribuídas nos sete estados onde atua. Inclusive, o estado do Ceará tem o maior número de contratos abertos, cerca de 400. No Piauí, a tele está com processo seletivo aberto para 72 vagas. Em Pernambuco e Sergipe são, aproximadamente, 50 oportunidades em cada um dos estados. Já em Alagoas e Rio Grande do Norte são, em ambos, 38 vagas. Na Paraíba, a Brisanet quer contratar mais de 30 pessoas.

No site da Brisanet, o candidato tem acesso a todas as vagas disponíveis e a possibilidade de realizar a inscrição na que mais se adequa ao seu perfil. Os principais cargos disponíveis são para: cabista, emendador de cabo de fibra óptica, promotor de vendas e instalador de telecomunicações.

De acordo com o CEO do Grupo Brisanet, José Roberto Nogueira, o volume de contratações é fundamental para a ampliação da cobertura de serviços da Companhia. “Estamos mantendo uma média de contratação de mais 350 pessoas por mês, enquanto crescemos geograficamente e buscamos aumentar ainda mais a satisfação dos nossos clientes”, completa.