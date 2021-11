Brisanet adquire 3º lote, agora na faixa de 2,3 GHz

A Brisanet ficou com o lote E4 de 50 MHz da faixa de 2,3 GHz e que cobre a região Nordeste, no leilão do 5G, que acontece nesta quinta-feira, 4, na sede da Anatel, em Brasília. A operadora foi a única a apresentar proposta para o lote, que saiu por um pouco mais do preço mínimo, de R$ 111 milhões.

Este é o terceiro lote arrematado pela Brisanet no leilão do 5G. A operadora cearense já adquiriu dois lotes da faixa de 3,5 GHz, que cobrem as regiões Nordeste e Centro-Oeste, com desembolso de R$ 1,305 bilhão.

PUBLICIDADE

O compromisso do lote E4 é de levar a rede 4G para municípios e localidades que serão definidos depois. O prazo de outorga é de 20 anos.

PUBLICIDADE