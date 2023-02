Braza Bank anuncia novidades em transações internacionais

O Braza Bank, antigo Ms Bank, anunciou novidades no ramo de transações internacionais. Em 2022, a empresa investiu mais de R$20 milhões na área e projeta investir mais R$ 30 milhões ainda em 2023. Distribuindo o recurso entre novas contratações, segurança da informação e soluções.

Uma dessas soluções é a compra de produtos fora do país por Pix. Através do sistema proprietário, Braza Checkout, os usuários do banco podem realizar compras no exterior com um custo 60% a 85% inferior ao do cartão internacional. A tecnologia criada há 5 meses ultrapassou a marca de US$ 2 milhões em compras por mês em lojas dos EUA, América Latina e Europa.

Segundo o Banco Central (BC), a instituição financeira ocupa a 20° posição entre as empresas com mais transações internacionais, prestando serviços para mais de 60 bancos do exterior e do Brasil, realizando mais de 10 milhões de transações cambiais nos últimos 5 anos. Apenas em 2022, por exemplo, a empresa realizou mais 160 mil transações, totalizando mais de R$100 bilhões no último ano.

“Essa inovação se deve ao fato de termos a Braza Tech no nosso conglomerado. Trata-se de uma empresa de tecnologia que fornece serviços exclusivos para o banco e as outras companhias do grupo.O fato de termos nossa própria tecnologia, sem que precisemos comprar de fora, é fundamental para melhorar a experiência do cliente. Isso nos permite utilizar as melhores linguagens e sistemas. Além disso, diferente de outros players do mercado, podemos operar câmbio sem grande dependência de outros bancos. Fazemos as transações de ponta a ponta dentro do nosso próprio ecossistema.” afirma Heber Cardoso, CEO do Braza Bank.

Para essa e outras atividades realizadas durante o ano de 2022 a empresa contratou 60 profissionais do ramo da tecnologia da informação no último ano. E a meta é contratar até 20 novos funcionários da área ao longo de 2023, garantindo um melhor atendimento. Desse modo, com a mudança da marca e investimentos em soluções tecnológicas, a Braza Bank busca crescer no mercado de transações internacionais.