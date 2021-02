Brasscom indica Ana Paula Bialer para o Conselho Nacional de Proteção de Dados

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A empresa sugeriu Ana Paula Martins Bialer, que tem experiência no setor de telecomunicações, audiovisual, Internet, Proteção de Dados e Segurança da Informação

A Brasscom indicou a advogada Ana Paula Martins Bialer para uma das duas vagas reservadas às entidades representativas do setor empresarial no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPDP).

O edital de convocação para a composição do conselho foi publicado no dia 4 deste mês e estabelece o prazo de 30 dias para a indicação de nomes.

Ao fim do prazo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) vai compor listras tríplices para cada uma das vagas e enviar para que Jair Bolsonaro escolha os nomes que terão assento do Conselho.

Bialer tem experiência no setor de telecomunicações, audiovisual, internet, proteção de dados e segurança da informação. Já publicou 10 artigos acadêmicos e um livro. No âmbito da atuação profissional, a indicada recebeu 12 reconhecimentos como profissional de destaque. Atualmente, Bialer atua como sócia sênior do escritório jurídico Bialer Falsetti Associados.

A Brasscom representa grande empresas de tecnologia da informação. Entre os associados estão IBM, Microsoft, Totvs, Amazon, Cisco, Embratel, Huawei, Telefônica, TIM, Facebook. (Com assessoria de imprensa)