Brasscom: emenda do streaming incluída na MP das VSats traz segurança jurídica

A Brasscom, entidade que representa empresas de TI, também manifestou hoje, 21, satisfação pela aprovação na Câmara de texto substitutivo para a Medida Provisória 1.018/20.

A associação critica, porém, a interpretação de que o texto aprovado isentou empresas de streaming de recolher a Condecine-VOD. Diz que essas empresas já não têm essa obrigação, e a emenda acrescentada à medida provisória tem o papel de trazer “segurança jurídica”.

A MP 1.080/20 tratava originalmente da desoneração de tributos setoriais sobre estações satelitais (VSats). O relator na Câmara, Paulo Magalhães (PSD-BA), acrescentou emedas ampliando o escopo do texto. As emendas tratam do uso do Fust, do compartilhamento de infraestrutura, e também do não-recolhimento de Condecine-VOD pelas empresas de streaming. O texto deve ser votado pelo Senado na próxima semana.

Veja abaixo a íntegra a nota da entidade: