Brasília tem a maior velocidade na internet móvel no terceiro tri, diz Speedtest

A Speedtest Intelligence divulgou hoje os números relativos ao desempenho das redes móveis e fixas de banda larga no terceiro trimestre deste ano. Segunda a empresa, na área móvel, a maior velocidade para download foi 33.92 Mbps e para upload ficou em 11,1 Mbps. Na fixa, esses números crescem para 113.09 Mbps e 65000, respectivamente. Nesse período, Brasília foi a cidade com melhores resultados e a Claro obteve a melhor pontuação. O Brasil, por sua vez, perdeu uma posição no ranking geral de internet móvel, com a 76 colocação.

De acordo com o relatório, a Claro permaneceu como a mais rápida e consistente operadora, resultado similar ao do segundo trimestre. A operadora registrou velocidade de 44.76 Mbps — levando em consideração download e upload — , enquanto Vivo marcou 32.19, a TIM 28.21 e a Oi 21.88. Em latência, a TIM se deu melhor ao atingir a marca média de 26 ms, a Claro chegou a 28 ms, a Vivo a 30 ms e, por fim, a Oi com 32 ms.

A empresa também mede o item consistência que mede a performance de cada operador, com a Claro classificada em primeiro com 88,2% dos resultados mostrando no mínimo uma velocidade de 5 Mbps para download e de 1 Mbps para upload. Em segundo lugar ficou a TIM, com percentual de 85,6%, seguido da Vivo, com 84,6% e a Oi, com 75,9%.

Na análise da performance dos aparelhos, o mais rápido foi o iPhone 12 5G, seguido do iPhone 12 Pro 5G, iPhone 12 Pro Max 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G e iPhone 11 Pro. A Apple, em primeiro lugar entre os fabricantes de smartphones, obteve no período velocidade de 29.98 Mbps de download, a Samsung chegou a 21.54, a LG a 19.93, a Xiaomi com 19.33 e a Motorola com 18.50