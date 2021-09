Brasília e Uberlândia ganham Prêmio Cidades Amigas da Internet de 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Prêmio reconhece as ações dos municípios para incentivar a implantação de infraestrutura de telecomunicações e a expansão da conectividade

Brasília e Uberlândia são as cidades ganhadoras do Prêmio Cidades Amigas da Internet. O prêmio reconhece as ações dos municípios para incentivar a implantação de infraestrutura de telecomunicações e a expansão da conectividade.

Uberlândia aparece na primeira colocação, entre um grupo dos 100 maiores municípios brasileiros em população, como a cidade que mais pontou nos quesitos considerados pelo ranking entre eles, legislação e prazo para licenciamento de antenas. Uberlândia repetiu a boa performance dos anos anteriores, se mantendo entre as top 3 do ranking.

PUBLICIDADE

Brasília, por sua vez, foi a cidade que mais evoluiu em relação ao ranking de 2020, ganhando 88 posições e passando a ocupar a 12ª colocação, depois de um processo de modernização de sua legislação. Porto Alegre (RS) é a capital mais bem colocada no ranking deste ano, ocupando o 3º lugar, atrás de Uberlândia (MG) e São José do Campos (SP). Em quarto lugar aparece Curitiba (PR) e em quinto Cascavel (PR).

O Ranking das Cidades Amigas da Internet destaca entre os 100 maiores municípios brasileiros aqueles que oferecem um ambiente adequado à instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações, como antenas e fibra óptica. Esta é a sexta edição dos rankings, que têm mostrado avanços importantes de algumas cidades que já alteraram sua lei municipal ou já promoveram mudanças nos processos de licenciamento.

Mas o estudo revela que ainda há muitos municípios com leis desatualizadas e que demoram mais de um ano para licenciar a instalação de antenas, dificultando o avanço da conectividade, que é a base do desenvolvimento da economia das cidades e do bem-estar de seus cidadãos.

O Ranking de Cidades Amigas da Internet 2021 foi apresentado no Painel Telebrasil 2021 pela Conexis Brasil Digital e pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel). (Com assessoria de imprensa)