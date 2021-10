Brasileiro prefere pré-pago para controlar gastos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O Brasil é um dos maiores usuários de serviços pré-pagos de telefonia celular no mundo. 86% dos brasileiros utilizam esse tipo de serviço, atrás apenas da Arábia Saudita (89%), entre os países pesquisados. No México, 82% usam serviços pré-pagos. É o que mostra a segunda edição do Global Pre-Paid Index (GPI), da Ding, que presta serviço de recarga móvel internacional,

Fatores econômicos levam o Brasil a tal posição. “Há uma preferência massiva por opções de celular pré-pago”, afirma o fundador e presidente-executivo da Ding, Mark Roden. “A flexibilidade oferecida pelos serviços pré-pagos é muito mais atraente para a maioria do mercado brasileiro do que as caras opções de contratos de longo prazo”, diz.

Motivos

Entre as razões que os brasileiros citaram para optar pelo pré-pago é que isso os ajuda a ter um orçamento melhor (37%). Outra é que querem pagar apenas pelo que usam ou precisam (35%).

Segundo apontou a pesquisa da Ding, essa preferência pode estar ligada a uma crise de confiança quando se trata de estabilidade econômica. Apenas 28% dos brasileiros se sentem positivos em relação à economia do país. Os entrevistados estão também menos otimistas sobre o futuro de sua economia nos próximos seis meses, na comparação com outras nações.

“O formato pré-pago permite que as pessoas tenham maior controle sobre suas finanças”, comenta Roden. Isso também reflete como as pessoas se organizam em relação à vida financeira, em um momento em que o número de inadimplentes no Brasil aumentou devido à crise econômica.

Segundo o Mapa da Inadimplência, divulgado pela Serasa, mais de 62,25 milhões de brasileiros estavam endividados em agosto, que é a quantidade de pessoas com acesso restrito ao crédito e com contas vencidas. Houve um aumento de 3 milhões de inadimplentes em relação ao mês de julho.

Apps mais usados

O levantamento mostra também que o brasileiro deposita alto nível de confiança nas plataformas de mídia social (80%). Nesse sentido, o país ocupa a 4.ª posição em todos os mercados apurados. O WhatsApp se destaca como o aplicativo mais usado no Brasil (85%), seguido por Instagram (76%) e Facebook Messenger (65%).

Celulares

Questionados sobre o que não podiam passar um dia sem utilizar, sete em cada dez entrevistados (68%) apontaram o celular como essencial em sua rotina diária. Isso é maior que falar com a família (54%), navegar nas redes sociais (42%) ou falar com amigos (26%).

A pesquisa global encomendada pela Ding foi realizada em setembro e examinou as opiniões de 6.250 entrevistados em oito mercados principais: Brasil, México, Índia, Indonésia, Filipinas, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Alemanha e Nigéria.