BrasilAgro escolhe a TIM para levar conectividade 4G a fazendas no Maranhão

A BrasilAgro, especializada na compra e venda de propriedades rurais e na produção de alimentos, fibras e bioenergia, contratou a TIM Brasil como fornecedora de conectividade para duas fazendas no Maranhão. No total, mais de 45 mil hectares terão cobertura 4G, a partir de São Raimundo das Mangabeiras, cidade no sul do estado.

“A chegada de um sinal de qualidade vai permitir avançarmos com os projetos de IoT, a Internet das Coisas, conectando máquinas e equipamentos que são usados no campo”, destaca Gustavo Javier Lopez, CFO da BrasilAgro.

A infraestrutura provida pela TIM será alimentada via sistema fotovoltaico, garantindo o compromisso com os aspectos ambientais.

Além das propriedades citadas, TIM e BrasilAgro estudam avanços para as demais áreas produtivas. De acordo com dados divulgados pelo IBGE em 2020, a região foi responsável por mais de R$200 milhões em produção de soja, milho e cana de açúcar.

Presente em seis estados, além de Bolívia e Paraguai, a BrasilAgro investe em gestão e tecnologia para atingir maiores resultados no campo e, com isso, valorizar as propriedades.

A chegada do sinal às fazendas do Maranhão faz parte da estratégia da BrasilAgro de digitalizar as operações. A companhia também tem investido na implantação de uma ferramenta que coleta dados em tempo real em cada uma das fazendas, permitindo maior controle sobre aspectos climáticos e produtivos.

“O Brasil assistiu nas últimas décadas a um salto de produtividade no campo, especialmente pelo uso de dados e da tecnologia, como temos feito em nossas operações. A conectividade 4G fornecida pela TIM no Maranhão representa um divisor de águas para a companhia e também para as comunidades da região, que terão acesso a este sinal”, afirma André Guillaumon, CEO da BrasilAgro. (Com assessoria de imprensa)