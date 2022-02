Brasil terminou 2021 com 1,2 milhão de acessos em 5G DSS

As operadoras de telefonia do Brasil terminaram o ano com alto crescimento na base de assinantes. O país tinha 253,3 milhões de acessos em dezembro de 2021, 0,1% a mais que no mês anterior, mas 22 milhões a mais que em dezembro de 2020 – o que representa crescimento anual de 8,2%. Os dados são do mais recente ranking da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e mostram ainda que o país chegou a 1,21 milhão de acessos do tipo 5G DSS.

Do total de dezembro passado, 134 milhões foram de acessos de pós-pagos, número estável em relação a novembro de 2021. Em comparação com dezembro de 2020, 13,4 milhões de novos clientes aderiram à modalidade pós-paga.

No pré-pago, foram 119,26 milhões de acessos em dezembro de 2021, apenas 200 mil a mais que no mês anterior, e pouco menos de 4 milhões que em dezembro de 2020.

A divisão

A Vivo encerrou o ano com 83,92 milhões de clientes, 07% a mais que em novembro e 6,9% a mais do que em dezembro de 2020. Segue líder no segmento. No quesito tecnológico, a empresa registrou 470,9 mil acessos em 5G DSS. Os demais se dividem em 4G (61,8 milhões), 3G (8,64 milhões), 2G (13,12 milhões, superando o 3G, portanto).

A Claro, segunda colocada em quantidade de acessos, terminou o ano com 70,5 milhões de assinantes. Em relação a novembro, registrou crescimento da base de 0,7%, e de 17,2% na comparação com dezembro de 2020. Quanto à tecnologia mais utilizada por seus clientes, fechou o ano com 455,76 mil usuários 5G DSS. No 4G, tinha 52,6 milhões. No 3G, 14,25 milhões. E no 2G, 3,15. No pré eram 29,14 milhões. E no pós pago, 41,4 milhões.

A TIM, terceira colocada, fechou 2021 com 52 milhões de clientes, número estável em relação a novembro, e apenas 1,2% maior do que o registrado em dezembro de 2020. Da base, 29,3 milhões eram pré-pagos, enquanto 22,86 milhões eram pós-pagos. A companhia reportou 283,76 mil acessos do tipo 5G DSS; 46,3 milhões em 4G; 3 milhões em 2G e 2,4 milhões em 3G.

A Oi Móvel cresceu 1,7% em dezembro em relação a novembro, concluindo 2021 com 42 milhões de acessos. Na comparação anual, a base aumentou 14,7%. A empresa fechou o período com 25,25 milhões de clientes pré-pagos e 16,78 milhões no pós-pago. Sem projetos 5G, a companhia tinha 32,14 milhões de clientes 4G, 6,7 milhões no 2G, e 3,2 milhões no 3G.

