Brasil tem 3 celulares por TV, revela pesquisa da FGVcia

O Brasil tem 447 milhões de dispositivos digitais (computadores, notebook, tablet e smartphones), ou seja, mais de 2 dispositivos digitais por habitante em junho de 2022, de acordo com a 33º pesquisa da FGVcia.

A pesquisa foi divulgada hoje, 26, pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGVcia) e se debruça sobre o mercado de TI e uso nas empresas.

O estudo revela ainda que são três celulares vendidos por TV no país. Sobre o número de computadores, neste ano, o Brasil vai ultrapassar 216 milhões de computadores (desktop, notebook e tablet). Isso representa um computador por habitante (100% per capita). Entretanto a venda desses aparelhos tiveram um crescimento de 27% com 14 milhões de unidades. Em 2022, estima-se um crescimento perto de 10%.

Em relação aos smartphones, a estimativa é de 242 milhões de unidades em uso, o que significa mais de um por habitante.

De acordo com o coordenador da pesquisa FGVcia, professor Fernando Meirelles, o custo anual de TI por usuário atingiu R$ 50 mil. Esse valor refere-se aos gastos e investimentos em TI das empresas pesquisadas dividido pelo número de usuários da empresa.

O gasto e investimento com TI representa 8,7% da receita das empresas. Os principais projetos de TI são: Inteligência Analítica (Analytics), combinada com Inteligência Artificial, e implementação e integração do “novo” ERP.

Segundo a pesquisa, os Sistemas Integrados de Gestão (ERP) da TOTVS e da SAP tem 33% do mercado, Orade 11% e outros 23%. A TOTVS lidera nas menores empresas e a SAP nas maiores empresas.

Em inteligência Analítica, SAP, Oracle, TOTVS, Microfost, Qlink e IBM, nesta ordem, são os líderes desse segmento com 94% do mercado. Apesar de todas essas ferramentas modernas, o estudo revela que 90% do uso de Inteligência Analítica no departamento financeiro das empresas é Excel.

Metodologia da pesquisa FGVcia

A FGVcia divulga anualmente um ampl retrato do mercado de Tecnologia de Informação (TI), com resultados de estuos e pesquisas do uso de TI na empresas. Nesta edição, forma mais de 10 mil empresas pesquisadas.

Os resutados comprovam o processo de transformação digital das empresas e da sociedade. Vale esslatar que a FGVcia é considerada um centro de referência na área e traz em suas pesquisas números inéditos e interessantes, reatratando o cenário atual e as tendências desse ambiente, sendo uma valiosa contribuição para os meios empresariais e acadêmicos.

