Brasil tem 2,22 milhões de portabilidades numéricas no 3º tri

Foi divulgado hoje, 22, o relatório trimestral da ABR Telecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações) referente aos dados de portabilidade numérica no Brasil. Segundo o relatório, no terceiro trimestre de 2020 (julho a setembro), 2,22 milhões de trocas de operadoras foram concluídas.

Desses, 1,88 milhão (85%) migrações foram inciativas de usuários de telefones móveis, enquanto outras 334,94 mil (15%) vieram de pedidos de titulares de terminais fixos.

Os pedidos de portabilidade vêm sofrendo um aumento contínuo desde 2015. Em outubro de 2019 (10,43 milhões), já haviam sido acumulados pedidos suficientes para superar todo volume de 2018. Sendo que, o ano de 2018 (7,88 milhões) já havia representado um aumento de 12,3% em relação ao seu antecessor. Também, 2017 (5,8 milhões) havia sido um recorde.

Nos 12 anos de existência de portabilidade numérica, o Brasil totalizou 62,23 milhões de transferências de operadoras, sendo 44,27 milhões (71%) inciativas de titulares de terminais móveis, e 17,95 milhões (29%) de titulares de linha fixa.

DF e SP

No Distrito Federal, foram 2,33 milhões de ações, dos quais 1,27 milhão (55%) direcionadas a telefone móvel e 1,05 milhão (45%) direcionadas a fixo. O terceiro trimestre representou 62,27 mil pedidos de portabilidade. Foram 51,36 mil (82%) iniciativas para telefones móveis e 11,40 mil (18%) para o fixo.

Em São Paulo houve 20,77 milhões de ações. A telefonia móvel foi responsável por 15,12 milhões (73%) pedidos de transição, já a telefonia fixa, 15,12 milhões (73%). No último trimestre, houve 746,23 mil solicitações, dividas entre 650,45 mil (87%) na telefonia móvel e 650,45 mil (87%) no terminal fixo. (Com assessoria de imprensa)