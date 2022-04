Brasil TecPar teve incremento de 131% em valor de mercado em 2021

Grupo Brasil TecPar teve incremento de 131% no seu valor líquido de mercado no ano passado. É o que revela o relatório anual de 2021. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o grupo fechou o ano como a maior operação de internet do Rio Grande do Sul e a 11ª maior operação de internet do país, com 0,7% do mercado nacional e tendo subido 8 posições no ranking. Para este ano, a expectativa é que é uma adição de 71,02% na receita bruta da empresa.

Foram 14 operações adquiridas ao longo de 2021 nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com isso a abrangência da empresa deixou de ser regional e passou a ser nacional, com um total de 94 unidades de negócios e de relacionamento espalhadas nestes seis estados.

O crescimento do Grupo também foi observado por meio do número de colaboradores. Em 2020, cerca de 700 profissionais atuavam nas quatro marcas, que compõem o grupo: Amigo Internet, Ávato Tecnologia, Bereit Engenharia e Safety Cables. Em 2021 essa quantidade de colaboradores aumentou consideravelmente, chegando a mais de 1.900, incluindo os das empresas adquiridas.

Novos clientes

A conquista de novos clientes é outro ponto que está entre os principais indicativos quando o assunto é crescimento de mercado. Somente em 2021 o grupo conquistou 200 mil, a maioria proveniente das aquisições, passando de uma base de 100 mil para 300 mil clientes ativos. Com isso, a Brasil TecPar está mais próxima de alcançar o seu objetivo de atender 1 milhão de serviços com excelência até 2023.

Quanto ao número de home passed (pontos de acesso a residências) o aumento foi de seis vezes, passando de 200 mil em 2020 para 1,2 milhão em 2021. A rede também teve seu tamanho duplicado ao longo do último ano, partindo de 6 mil quilômetros de fibra óptica para 12 mil quilômetros.

Além disso, a Brasil TecPar conquistou ao longo de 2021 três certificações de extrema importância, são elas:

• ISO 27001 por Gestão da Segurança da Informação;

• MANRS, por Gestão e Segurança de Roteamento de Redes;

• GPTW, classificando a companhia e suas subsidiárias como excelentes locais para trabalhar.

Para mais informações sobre os resultados do último ano do Grupo Brasil TecPar, acesse o Relatório Anual 2021.

