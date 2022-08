Brasil TecPar incorpora a W3 Mega e amplia presença no Centro-Oeste

A Brasil TecPar anunciou, nesta segunda-feira, 1º, a incorporação da W3 Mega, ISP que tem sede em Alta Floresta e mantém operações nas cidades de Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, Carlinda, Paranaíta, Sinop e Lucas do Rio Verde, todas no Mato Grosso (MT). Com isso, o grupo gaúcho adiciona mais 20 mil usuários a sua base e dá mais um passo para a consolidação de seu plano estratégico nacional.

Nessa semana a W3 Mega completou 20 vinte anos de existência, operação e serviços prestados a mais de 20 mil clientes na região, que tem o propósito de ser uma das referências agrícolas do Centro-Oeste. Localizada numa região estratégica, Alta Floresta é alvo de investidores de todo o país, interessados no futuro de prosperidade do agronegócio, que cada vez mais se consolida no presente.

Este movimento vem para somar e fortalecer ainda mais a presença da Brasil TecPar na região Centro-Oeste, que já está presente em seis estados do Brasil. De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Brasil TecPar é líder em número de assinantes entre as empresas competitivas no Centro-Oeste do país.

Recursos robustos

Segundo Jone Zanuzo, Diretor Operacional da W3 Mega, a unificação surgiu como uma oportunidade de ampliar a estrutura tecnológica e levar recursos ainda mais robustos para os clientes atendidos nos seis municípios, mantendo o padrão de qualidade da W3 Mega construído nestes 20 anos de operação. “Para nós é um grande marco nos aliarmos à base da Brasil TecPar. Com certeza isso fará com que os nossos clientes possam usufruir de um atendimento com a qualidade e atenção com que sempre foram atendidos ao longo destes últimos anos, melhorando cada vez mais os serviços e produtos oferecidos”, destacam os líderes da W3 Mega, Rose e Jean Zanuzo.

Para Onir Figueredo, Chief Administrative Officer (CAO) da Brasil TecPar, o plano de crescimento da companhia está sendo executado com precisão, adquirindo e unificando operações. Esse modelo de operações unificadas contempla investimentos em cultura e comunicação, bem como a utilização de remuneração variável e benefícios flexíveis, além da remuneração convencional. Na mesma linha, aposta no estímulo de lideranças e colaboradores.

Já o Chief Executive Officer (CEO) da Brasil TecPar, Gustavo Stock, afirma que a operação W3 Mega, amplia a área de abrangência e fortalece a atuação da Amigo Internet que atende o mercado residencial e principalmente a Ávato Tecnologia para o mercado empresarial no norte do Mato Grosso.

Onir Figueredo também ressalta que a operação da W3 Mega será administrada em conjunto por representantes dos atuais sócios e pela Brasil TecPar. A transição se dará de forma planejada e gradual nos próximos meses, sem impactos operacionais. Todos os contratos com os clientes seguem inalterados, com as mesmas ofertas e valores praticados. Na sequência, a Brasil TecPar agregará novas ofertas e novos produtos e serviços para os atuais clientes da W3.



